Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 11 août 2014 07:37 11. août 2014 - 07:37

Le typhon "Halong" a quitté le Japon lundi. En prenant en compte les accidents dus aux intempéries survenues parallèlement, il a fait dix morts, deux disparus, des dizaines de blessés et d'importants dégâts, selon les médias locaux.

Rétrogradé en tempête tropicale lundi matin par les services météorologiques japonais, "Halong" se dirigeait alors vers le nord de la mer du Japon (mer de l'Est pour la Corée). Les autorités japonaises mettaient encore en garde les populations du nord du pays contre des risques d'inondations ou de glissements de terrain.

Selon la chaîne de télévision publique NHK, ce cyclone tropical a fait au moins deux morts et 86 blessés. Le quotidien "Nikkei" donnait à la mi-journée un bilan plus important: dix morts dans sept préfectures, deux disparus et de nombreux blessés.

Lundi, des garde-côtes et la police ont repris les recherches avec un navire et deux hélicoptères pour tenter de retrouver un surfeur emporté dimanche dans la province de Wakayama. "Nous n'avons encore trouvé aucune trace de lui", a indiqué un porte-parole de la police. Une personne a également été portée disparue à Kyoto.

Après avoir arrosé des îlots de l'extrême-sud du Japon, le typhon était remonté vers les îles principales de l'archipel. Il avait touché terre dimanche sur l'île méridionale de Shikoku avant de remonter vers le nord sur Honshu.

Neuer Inhalt Horizontal Line