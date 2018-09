Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 30 septembre 2018 11:22 30. septembre 2018 - 11:22

Le typhon Trami s'approchait dimanche d'Honshu, la plus grande île de l'archipel japonais, accompagné de vents puissants et d'importantes précipitations. La météo a contraint les autorités à suspendre plusieurs liaisons aériennes et ferroviaires.

L'aéroport international de Kansaï d'Osaka, dans l'ouest du Japon, a annoncé la fermeture de ses pistes de 11 heures (02h00 GMT) à 18 heures. Selon la NHK, plus de 930 vols ont été annulés et la plupart des trains resteront en gare dans les zones les plus à l'ouest, a annoncé la société japonaise des chemins de fer.

Les autorités ont par ailleurs donné des ordres d'évacuation et adressé des messages de prudence à 700'000 foyers habitant dans le Sud et l'Ouest, dit la chaîne publique japonaise qui fait état d'une cinquantaine de blessées à Okinawa et Kagoshima.

Le typhon se dirige nord-est

Classé en catégorie 2 sur une échelle qui compte sept échelons, le typhon Trami se dirige en direction du nord-est. Il doit traverser les îles de Kyushu et Honshu entre lundi et mardi et suivre une trajectoire comparable à celle qu'avait emprunté début septembre le typhon Jebi et qui avait fait une dizaine de morts.

Le puissant typhon Trami a fait 17 blessés samedi en atteignant l'île d'Okinawa, dans le sud-ouest du Japon. Dix-sept personnes ont été légèrement blessées dans des accidents liés au passage du typhon à Okinawa et plusieurs maisons ont été endommagées. Mais il n'y a pas eu de morts.

