La carcasse d'une voiture d'où un blessé grave a été dégagé et héliporté à l'hôpital de l'Ile à Berne.

De violents orages se sont abattus sur le Val-de-Ruz (NE) dans la nuit de vendredi à samedi. La rivière a débordé entre Dombresson et Le Pâquier, emportant des dizaines de voitures et faisant quatre blessés. Une route principale a dû être fermée.

Des pluies diluviennes sont tombées dès 22h00 vendredi soir sur la région. Le Ruz Chasseran, qui traverse Dombresson et Villiers, a débordé et tout emporté sur son passage. L'eau est montée à plus d'un mètre dans les rues de Dombresson, a indiqué samedi le porte-parole de la police cantonale neuchâteloise Pierre-Louis Rochaix à Keystone-ATS.

Plusieurs personnes ont dû être dégagées de leurs voitures, qui se sont retrouvées dans le lit de la rivière ou retournées sur le toit. Sur les quatre blessés, une femme a été grièvement touchée et héliportée à l'hôpital de l'Ile à Berne. Sept autres personnes ont été soignées et contrôlées sur place par les services sanitaires.

Mouvement de solidarité

Des dizaines de bâtiments ont subi des dégâts très importants. Caves et garages souterrains, mais aussi rez-de-chaussées ont été entièrement inondés. Certains domiciles ont subi de tels dommages qu'ils sont inhabitables et le resteront encore pendant plusieurs jours.

Trois familles, soit une dizaine de personnes, doivent être relogées. Des volontaires se sont déjà annoncés pour les héberger. "Il y a un joli mouvement de solidarité", s'est réjoui M. Rochaix.

L'électricité a en outre été coupée, avant d'être rétablie petit à petit. Des 150 foyers privés de courant en matinée, il ne restait en soirée plus que quelques bâtiments, dont les tableaux électriques n'étaient toujours pas accessibles.

Des talus ont également été détruits par endroits, de même que la route entre Dombresson et Le Pâquier. Couvert de boue et de véhicules renversés, l'axe routier est fermé dans les deux sens et le restera durant plusieurs jours.

Favoriser l'écoulement des eaux

Les autorités sont restées sur le pied de guerre samedi toute la journée, craignant de nouvelles pluies, mais il n'y a pas eu de nouvelles précipitations et personne n'a dû être évacué, a précisé M. Rochaix.

Les efforts ont été axés sur le désengorgement des rivières. Les canaux couverts ont été démolis à Villiers et les cours d'eau déblayés. Les autorités ont également recommandé aux personnes ne vivant pas dans la région de ne pas se rendre sur place, pour éviter tout risque et ralentir les efforts de déblaiements.

Même si pour l'heure aucun élément de pollution n'a été détecté, la police a demandé par précaution à la population de faire bouillir l'eau avant de la consommer.

Avec l'amélioration de la situation, les forces ordinaires d'intervention (police, pompiers) devaient transmettre le flambeau en cours de soirée et en début de nuit à la Protection civile.

Pas de disparus

Au total, deux hélicoptères de la Rega sont intervenus, ainsi qu'un hélicoptère de l'armée. Ils avaient notamment pour tâche de chercher des personnes en difficulté. Leurs opérations ont toutefois pris fin au cours de la journée, personne n'ayant été annoncé disparu.

Neuer Inhalt Horizontal Line