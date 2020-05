Trois livres publiés et un quatrième en préparation: les albums "Walla" sur le Valais séduisent. Sans texte, colorés et fourmillants de détails, ils sont destinés aux enfants dès deux ans.

Les "Walla" sont des livres-promenade. Colorés, sans texte, ils grouillent de personnages et de situations dans lesquelles les enfants se baladent au gré de leur imagination.

Philip Schüpbach aime particulièrement ces "Wimmelbuch", qui ont une longue tradition en Allemagne. "Ils développement le sens de l'observation et l'expression orale", constate pour Keystone-ATS ce papa d'un garçon de 6 ans et d'une fillette de quatre ans qui ne se lassent pas de parcourir les "Walla", "particulièrement en cette période de confinement".

Valais sportif et innovant

Philip Schüpbach et son ami illustrateur Julien Valentini ont sorti leur premier album sur les lieux emblématiques, les paysages et les traditions du Valais en 2018, après un "crowdfunding" réussi. Une année et quelque 3000 exemplaires écoulés plus tard, ils ont sorti un deuxième album.

A l'honneur cette fois des clubs et événements sportifs valaisans. Une planche est consacrée à un match du BBC Monthey (basket), une autre à une rencontre du FC Sion, une troisième à la mythique course de montagne Sierre-Zinal ou encore à la course de VTT Grand Raid.

Début 2020, place à l'industrie et à l'innovation valaisannes. Les enfants entrent dans le monde de la production d'aluminium et d'hydroélectricité, celui des start-up, des Hautes écoles ou encore de la production de vin.

Tim, Zoe, Gigi et les autres

Au fil des livres-promenade, les petits retrouvent une douzaine de personnages: les enfants Tim et Zoe, leurs parents Barbara et Jules mais aussi Chantal la vache, Ernest le bouquetin, Manfred la marmotte ou encore Gigi le gypaète.

Philip Schüpbach, initiateur du projet, puise dans sa propre biographie pour faire vivre les personnages dessinés par Julien Valentini. C'est ainsi que la maman Barbara est enceinte dans le deuxième album et qu'un bébé figure dans le troisième, juste avant que la petite fille du Valaisan ne pointe le bout de son nez.

Un autre genre de crowfunding

Un quatrième livre-promenade paraîtra fin 2020 dans un format plus petit. Il s'agira d'une espèce de "best of" des meilleures planches des précédents albums regroupées sous le thème des quatre saisons.

Une planche inédite reproduira un parc d'attractions peuplé d'avatars: Les personnes intéressées peuvent envoyer une photo et se retrouveront dans l'ouvrage moyennant finance. "Un autre genre de crowfunding", note Philip Schüpbach.

Pour le premier album, quelques personnalités valaisannes avaient été croquées par l'illustrateur. Comme l'ex-championne de karaté Fanny Clavien, faisant du wakesurf sur la page consacrée au Bouveret.

Les livres-promenade continueront à occuper les deux Valaisans qui ajoutent toutefois une nouvelle corde à leur arc: une maison d'édition dont ils ouvrent les portes à d'autres passionnés de livres pour enfants.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram