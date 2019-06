Le Haut Moyen Age est au coeur d'une exposition présentée à Sion du 15 juin au 5 janvier 2020. Le Musée d'histoire du Valais revisite cette période assimilée habituellement à des temps obscurs et aux invasions barbares.

L'exposition intitulée "Aux sources du Moyen Age. Des temps obscurs?" offre une nouvelle lecture du Haut Moyen Age, entre Alpes et Jura. La période comprise entre le Ve siècle et l'an mille "est mal connue", note l'Etat du Valais jeudi dans un communiqué.

Elle est assimilée à des temps obscurs, aux invasions barbares et à ce "sacré Charlemagne" qui aurait inventé l'école. Au centre d'expositions Le Pénitentier à Sion, le Musée d'histoire du Valais contredit ces clichés habituels et montre que le Haut Moyen Age "se constitue et s'enrichit des nombreux changements sociaux et culturels qui le traversent pour devenir un système organisé et stable autour de l'an mille".

L'exposition propose un parcours sur plusieurs étages: le premier présente l'occupation du territoire et les échanges, le deuxième la religion chrétienne qui a largement imprégné le Haut Moyen Age. Au troisième niveau, le public découvre un espace dédié à la langue et à l'écriture - "rappelant notamment que le bilinguisme du Valais (et de la Suisse), remonte à cette époque" - ou encore des inhumations représentatives de rites différents au cours des siècles.

Trésors d'église

L'exposition présente des objets rarement montrés ensemble comme le coffret-reliquaire de Teudéric (VIIe siècle), provenant du trésor de l'Abbaye de St-Maurice, la crosse de saint Germain (VIIe siècle) du Musée jurassien d'art et d'histoire ou encore le coffret-reliquaire d'Althée (VIIIe siècle) issu du Chapitre de la cathédrale de Sion.

"D'autres prêts proviennent du Musée national suisse et du Musée d'art et d'histoire de Genève, souligne l'Etat du Valais. L'archéologie cantonale du Valais et le Musée d'archéologie et d'histoire de Lausanne ont aussi contribué à cette exposition via le prêt de matériel inédit et un grand nombre d'objets archéologiques.

Le livre "Aux sources du Moyen Age. Entre Alpes et Jura de 350 à l'an 1000" est publié pour l'occasion. Il accompagne l'exposition inaugurée vendredi et celle qui aura lieu à Lausanne sur la même thématique, mais sous une forme différente, à partir de février 2020.

