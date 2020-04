Au total, 128 enfants âgés de 4 à 8 ans et 109 parents font partie du Pedibus en Valais (archives).

De plus en plus de petits Valaisans utilisent le Pedibus pour se rendre à l'école à pied. Il y a désormais 22 lignes de ce système d'accompagnement des enfants dans quatorze communes du canton, salue l'ATE. Cela représente une hausse de 83% par rapport à 2018.

Chaque enfant effectue en moyenne 5,8 kilomètres de marche par semaine pour relier l'école à la maison. Si on additionne les trajets réalisés alors chaque enfant aurait parcouru en 2019 la distance d’environ 5 marathons, s'enthousiasme mardi l'Association transports et environnement (ATE) qui coordonne les différentes lignes à travers la Suisse.

Au total, 128 enfants âgés de 4 à 8 ans et 109 parents font partie du Pedibus en Valais. C'est à Riddes et à Vouvry que les lignes sont les plus nombreuses puisque chacune des communes en compte trois, note le rapport annuel de la section valaisanne.

En cette période de coronavirus qui a mis les petits marcheurs à l'arrêt, le site internet d'ATE Pedibus propose aux enfants, en attendant de pouvoir reprendre la route, de continuer à bouger et s'amuser tout en restant à la maison. Diverses activités sont proposées en ligne.

Né en Australie

Pratique née en Australie, le Pedibus a ouvert sa première ligne en Suisse en 1999 à Lausanne, sous l'impulsion d'un groupe de parents. A partir de 2002, le système a été développé partout dans le pays par l'ATE. Pedibus Valais a vu le jour en 2009.

En Suisse, en 2019, environ 3’000 enfants et 1800 parents, répartis dans 324 lignes, ont marché quotidiennement vers l’école à Pedibus. De nombreuses autres lignes informelles ont aussi vu le jour à la suite d'actions de l'ATE, relève encore le rapport. La plupart des lignes se trouvent en Suisse romande. Mais il en existe également plusieurs dizaines en Suisse alémanique et au Tessin.

L'itinéraire de la ligne de Pedibus, ses arrêts et ses horaires sont décidés par les parents. Ceux-ci doivent également officier comme accompagnant, ce rôle pouvant aussi être tenu par des grands-parents ou une maman de jour. Les différents arrêts sont signalés par des panneaux.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram