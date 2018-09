Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 24 septembre 2018 14:31 24. septembre 2018 - 14:31

Les coûts de la santé sont une des principales préoccupations des habitants, a dit Alain Berset lundi à Berne. De plus en plus de familles peinent à payer.

L'année prochaine, la prime moyenne de l'assurance obligatoire des soins augmentera de 1,2% en Suisse. Le Valais grimace avec une hausse de 3,6% tandis que les cantons d'Uri et d'Appenzell Rhodes-Intérieures sourient avec une baisse de - 1,5%.

Mais la comparaison avec les années précédentes est difficile, car l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a changé sa méthode de calcul. Si l'on prend l'ancien modèle de la prime standard comme point de comparaison, la hausse pour 2019 est de 2,7%, a indiqué Pascal Strupler, directeur de l'OFSP, lundi devant la presse.

La hausse pour 2019 est inférieure à la moyenne des 20 dernières années, a relevé pour sa part le conseiller fédéral Alain Berset. Depuis 2008, la prime moyenne a augmenté de 3,5% par an et de 3,9% par an depuis l’entrée en vigueur de l’assurance obligatoire des soins en 1996.

Dans 6 cantons (AI, AR, FR, GL, UR, ZG), les adaptations de la prime moyenne seront inférieures à 0,5%, alors que dans 4 autres (JU, NE, TI, VS), elles dépasseront les 2%. Dans les 16 cantons restants (AG, BE, BL, BS, GE, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZH), la hausse se situera entre 0,5 et 2%.

Primes 2018 plus élevées que les coûts

La hausse relativement modérée des primes maladie 2019 s'explique notamment par le fait que les primes 2018 ont été plus élevées que les coûts, a poursuivi le ministre de la santé. Les assureurs disposaient ainsi de réserves.

Autre raison avancée par le conseiller fédéral: les réserves des caisses maladie qui étaient insuffisantes ont été reconstituées. Il n'y a donc plus le même besoin de rattrapage qu'il y a une année.

Le président de la Confédération a aussi justifié le nouveau modèle de calcul, qui se base sur la prime moyenne et tient également compte des jeunes et des enfants. Il est plus pertinent que l'ancien - valable uniquement pour les adultes avec une franchise de 300 francs et la couverture accidents -, car seuls 19% de la population optent encore pour ce modèle de prime.

Moins cher pour les jeunes

Les jeunes de 19 à 25 ans peuvent respirer. La prime moyenne diminue l'an prochain, car le Parlement a décidé d’alléger la charge pour cette catégorie d’âge. En moyenne, les quelque 650'000 jeunes concernés bénéficient d'un allégement d'environ 50 francs. Il est même de 70 francs pour 130'000 jeunes, a précisé Alain Berset.

Les enfants ne sont par contre pas épargnés. Leur prime moyenne s’élève à 100,90 francs, en augmentation de 2,4% par rapport à l’année précédente.

Les coûts de la santé sont une des principales préoccupations des habitants, a dit Alain Berset. De plus en plus de familles peinent à payer. Maîtriser les coûts de la santé reste donc un des objectifs prioritaires du Conseil fédéral, a souligné le ministre.

Mais à ce stade, rien ne laisse présager d'une décrue. En raison de l’évolution démographique et des progrès médicaux et techniques, les coûts de la santé et donc les primes maladie vont continuer d’augmenter.

L'Union syndicale suisse (USS) met le doigt sur le fait que ces hausses à répétition continuent de creuser les inégalités sociales. Les subsides pour les primes de l'assurance maladie sont le correctif social à la répartition inégale des coûts de la santé, mais elles ont diminué dans de nombreux cantons.

Ainsi en 2017, onze cantons ont dépensé moins d’argent pour ces réductions de primes qu’il y a dix ans, alors que les primes ont fortement augmenté.

Réserves trop importantes

Le conseiller d'Etat genevois Mauro Poggia a de nouveau soulevé le problème des réserves trop importantes accumulées par les caisses maladie. "On appauvrit les gens, alors que l'on est assis sur un tas d'or", a noté le magistrat.

Les assureurs ont actuellement 8,4 milliards de francs de réserves, soit 3,8 milliards de francs de plus que ce qu'exige la loi, a relevé Mauro Poggia, contacté par Keystone-ATS.

Communication irrespectueuse

De son côté, le canton du Jura déplore que le Département fédéral de l'intérieur ait décidé cette année de changer la manière de calculer la prime moyenne. Les cantons ont été informés de ce changement moins de 24 heures avant leur publication.

Cette manière de communiquer de la part de la Confédération est totalement irrespectueuse. "La transparence demandée aux assureurs n'est en tout cas pas améliorée avec ce genre de modifications de dernière minute", estime le canton du Jura.

De son côté, Comparis, le comparateur en ligne, met encore en garde. Par le passé, chaque augmentation de prime inférieure à la moyenne a conduit les années suivantes à une hausse massue.

Neuer Inhalt Horizontal Line