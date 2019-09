Le Grand Conseil valaisan s'oppose à de nouvelles fermetures d'offices postaux dans le canton. Il a adopté vendredi sans discussion un postulat urgent en ce sens, porté par le PDC haut-valaisan.

Le parlement valaisan prie le Conseil d'Etat "d'intervenir fermement et en coordination avec les autres cantons auprès de la Confédération". Le but est d'imposer à la Poste un moratoire en Valais tant que l'initiative cantonale jurassienne validée par l'Assemblée fédérale ne sera pas mise en oeuvre et que les autres initiatives cantonales en cours n'auront pas été traitées.

Christophe Darbellay, chef du département de l'économie et de la formation, a exprimé le soutien du Conseil d'Etat au postulat urgent. Il a estimé que les fermetures et transformations d'offices postaux qui s'accélèrent "posent un vrai problème de service public" et indiqué qu'une rencontre avec la Poste suisse est prévue le 4 novembre.

En juin dernier, le Grand Conseil bernois a adopté une motion au contenu similaire. Le gouvernement bernois avait recommandé son rejet, estimant qu'il n'avait pas à intervenir auprès de la Confédération au sujet de la transformation des offices postaux et rappelant que la Confédération n'exerce aucune influence sur les affaires opérationnelles de la Poste.

