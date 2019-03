Le Valais veut la mise en place d'une assurance multirisques face aux aléas climatiques dans le cadre de la nouvelle politique agricole fédérale. Il demande aussi un soutien financier pour le renouvellement du vignoble et des vergers (archives).

Le Valais veut des mesures fortes en faveur de la viticulture et de l'arboriculture dans le cadre de la nouvelle politique agricole fédérale (PA22+). Le gouvernement cantonal demande des rectifications sur plusieurs thématiques centrales.

Dans sa prise de position sur la politique agricole présentée par le Conseil fédéral en novembre dernier, le gouvernement valaisan sollicite l'introduction d'une assurance récolte multirisque. Il s'agit de pouvoir "faire face aux conséquences de plus en plus importantes des aléas climatiques", communique mercredi l'exécutif cantonal.

Le gouvernement demande aussi un soutien à fonds perdu pour renouveler le capital plant des vignes et des vergers. Ces deux secteurs agricoles doivent recevoir un soutien équivalent aux autres secteurs de l'agriculture. Le canton appuie aussi la mise en place d'un système uniforme pour les appellations AOP et IGP des vins, mais demande un délai d'adaptation suffisant et des mesures d'accompagnement fortes.

