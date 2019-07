Le Verbier Festival se renouvelle pour son quart de siècle. En collaboration avec la 3-D Foundation, le rendez-vous international consacré à la musique classique a mis sur pied une randonnée culturelle entre La Chaux (2050 mètres d’altitude) et Les Ruinettes (2200m.).

Le parcours était ponctué de trois concerts et d’observations de sculptures. Une vingtaine de touristes, pour la grande majorité anglophone, a participé à cette première balade culturelle guidée mise sur pied sur les hauts de Verbier.

Trois concerts en plein air d’une dizaine de minutes chacun ont ponctué la petite marche de 3,5 kilomètres. Des pièces de Brahms, Mozart et de Telemann ont été jouées par différents étudiants de la Verbier Festival Academy. Un mariage réussi entre art vivant et découverte(s), le tout dans un décor de carte postale avec les Combins en arrière-plan.

Vers une nouvelle édition

"Le plus ardu était de gérer le vent qui avait tendance à faire voler nos partitions", rigolaient plusieurs de ces jeunes virtuoses au terme de leur exhibition, heureux "d’avoir pu partager leur passion de la musique classique, en pleine montagne". Bien qu’intimiste, le projet devrait être reconduit en 2020.

La balade a également permis de découvrir ou redécouvrir le Verbier 3-D sculpture Park, créé en 2008 et d’inaugurer une nouvelle statue. Baptisée "pilier erratique", celle-ci est l’œuvre de l’artiste autrichien, Karsten Födinger, en résidence dans la station. L’œuvre d’art a pris la forme d’un pylône de remontées mécaniques en acier, contenant en son sein, trois tonnes de pierres et de roches. "Mon œuvre est un mélange d’inspirations et d’architecture qui se marie dans un cadre idyllique», résume l’artiste.

Promouvoir la culture

La 3-D Foundation est un organisme à but non lucratif qui se consacre à la création d’art contemporain afin de promouvoir l’environnement, l’éducation et la culture auprès de publics locaux et internationaux.

Le Verbier Festival a démarré le 18 juillet et se conclura le samedi 3 août. Il propose des concerts de musique classique à l’église et à la salle des Combins de Verbier. Parmi les têtes d’affiche de cet incontournable rendez-vous international : le violoniste hongrois Gabor Takacs-Nagy, son homologue israélien Mischa Maisky, la pianiste Chinois Yuja Wang et son alter ego magyar Andras Schiff.

