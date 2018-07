Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 4 juillet 2018 11:41 04. juillet 2018 - 11:41

Lea Sprunger a le sourire à la veille d’Athletissima. "J'ai fait le plein de confiance", a-t-elle lâché en référence à son record de Suisse du 400 m plat réalisé dimanche à La Chaux-de-Fonds (50''52).

"C'était ma première course aboutie de la saison. J'ai peiné jusqu'ici à montrer ce que je vaux vraiment sur 400 m haies. Mon problème était jusqu'ici un problème de confiance. J'espérais un premier pic de forme pour La Chaux-de-Fonds et Athletissima, et je suis ravie que ça se soit si bien passé dimanche", a souligné la Vaudoise lors de la conférence de presse.

Serait-elle tentée de se mettre au 400 m plat, dont elle est la meilleure performeuse européenne de l'année ? "Non. Le 400 m haies, c'est la discipline que j'aime. J'aime ses aspects tactique et technique. Maintenant, je veux battre le meilleur chrono européen de la saison sur les haies", a clamé Lea Sprunger, qui n'en est qu'à 55''07 jusqu'ici sur les haies basses en 2018.

La Nyonnaise va même plus loin. "Dimanche à La Chaux-de-Fonds, ma dernière ligne droite était bien meilleure que d'habitude. Je me sentais bien, et j'aurais été capable de franchir une ou deux haies. La résistance est là, et un temps dans les 53'' sur les haies est possible. C'est même un objectif pour cette année", a-t-elle glissé.

Lea Sprunger sait parfaitement qu'elle a le record de Suisse d'Anita Protti (54''25) dans les jambes. "A chaque course, mon objectif est de battre mon record. Et comme mon meilleur temps (54''29, réalisé l'an dernier à la Pontaise) est proche de celui d'Anita, je devrais logiquement améliorer son temps si je réussis mon meilleur chrono", a-t-elle souligné.

"J'espère pouvoir enfin battre ce record de Suisse. Ce que j'ai réalisé dimanche montre que je suis sur la bonne voie. Mais un record est toujours difficile à battre, surtout sur les haies."

