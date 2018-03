Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 4 mars 2018 11:02 04. mars 2018 - 11:02

Lea Sprunger ne baisse pas les bras après l'"injustice" ressentie suite à sa disqualification en demi-finale du 400 m des Mondiaux en salle de Birmingham.

"Je vais retourner à l'entraînement pour démontrer qu'on m'a bien volé quelque chose ce jour-là."

La Vaudoise est une victime de marque du zèle des préposés à la vidéo de ces Mondiaux: pas moins de 23 athlètes ont été disqualifiés les trois premiers jours de compétition (un record), essentiellement sur 400 m et 800 m, le plus souvent pour des fautes minimes qui n'ont gêné aucun concurrent. Des vidéos circulent sur le net, où l'on voit des athlètes empiéter de quelques millimètres sur la ligne d'un couloir voisin, juste un peu trop tôt, avant qu'ils soient autorisés à se rabattre à la corde.

C'est propre à la salle et cela est interdit, mais l'application stricte du règlement, après consultation systématique de la vidéo et sans qu'il y ait eu préalablement la moindre réclamation ni le moindre constat à l'oeil nu, suscite une incompréhension quasi générale. Le sommet a été atteint par la disqualification de l'Espagnol Oscar Husillos après qu'il eut gagné le 400 m en 44''92, record d'Europe, et effectué un tour d'honneur... Le public n'a rien compris.

"Cela me fait très mal pour tous ces athlètes et pour moi. Il faut que l'IAAF (la Fédération internationale) fasse quelque chose. La communauté s'active sur les réseaux sociaux", relève Lea Sprunger.

"Toujours à Birmingham, aux Mondiaux 2003, il y avait déjà un un record de disqualifications (une dizaine)", poursuit-elle. "Il y a le règlement, certes, mais c'est dur à accepter car il s'agissait de ma part d'une micro-faute pas visible à l'oeil nu. Seul le ralenti a permis de la voir. Je n'en ai retiré aucun avantage et gêné personne. Cette occasion de refaire une médaille (aux Mondiaux indoor) ne se représentera peut-être pas. On m'a enlevé quelque chose que personne ne pourra me rendre. Mais je repars à l'entraînement car je n'ai pas le sentiment, cette fois, d'avoir commis la moindre faute. Ni mon entraîneur (Laurent Meuwly) ni moi-même n'avons à nous remettre en question."

Rien ne dit bien sûr que sans sa disqualification - pour avoir empiété de quelques millimètres sur une ligne, en sortie d'un virage très incliné -, Lea Sprunger aurait remporté une médaille. Mais elle avait franchi l'arrivée de sa demi-finale assez nettement devant la Britannique Eilidh Doyle. Or, celle-ci a été repêchée après la disqualification de la Vaudoise et a décroché la médaille de bronze en finale...

Neuer Inhalt Horizontal Line