Ce contenu a été publié le 1 juillet 2018 18:03 01. juillet 2018 - 18:03

Le Résisprint de La Chaux-de-Fonds a tenu toutes ses promesses. Lea Sprunger, Alex Wilson et Fatim Affessi y ont tous battu un record de Suisse, respectivement sur 400 m, 200 m et au triple saut.

Lea Sprunger a mis une "claque" à son propre record national. Elle a en effet amélioré de 57 centièmes le chrono qu'elle avait réalisé un an plus tôt lors du même meeting. Derrière elle, la Néerlandaise Lisanne De Witt (50''96) et la Lituanienne Agne Serksniené (50''99) ont par ailleurs également réussi un record national.

La Vaudoise de 28 ans a tout simplement signé la meilleure performance européenne de l'année sur le tour de piste! Mais c'est bien sur 400 m haies qu'elle entend s'illustrer lors des Européens de Berlin (6-12 août). Et c'est sur les haies basses qu'elle courra jeudi lors d'Athletissima, où elle espère passer pour la première fois de l'année sous les 55''.

Wilson malgré un vent contraire

Alex Wilson (27 ans) a pour sa part amélioré pour la troisième fois en l'espace d'un mois son record national du 200 m. Il a réussi 20''25 dimanche à La Chaux-de-Fonds, malgré un vent contraire de 1,8 m/s.

Cinquième meilleur performer européen de la saison sur la distance, le Bâlois a retranché un centième au chrono qu'il avait réalisé le 16 juin à Berne. Il avait battu une première fois son record le 2 juin lors des championnats de Suisse interclubs (20''29).

Un record plus ancien est tombé dimanche à La Chaux-de-Fonds grâce à Fatim Affessi (24 ans), qui a réalisé 13m49 au triple saut. La Genevoise, qui étudie aux Etats-Unis dans la West Texas University, a battu de 7 cm la meilleure marque détenue depuis 2011 par Irene Pusterla.

11''21 pour Del Ponte

Ajla Del Ponte a également pleinement profité des conditions idéales rencontrées sur la rapide piste neuchâteloise. La Tessinoise est devenue la deuxième performeuse suisse de tous les temps sur 100 mètres, réalisant 11''21 lors des séries. Elle a ensuite été créditée de 11''24 dans une finale où Salomé Kora a aussi réussi un nouveau record personnel (11''26). Alignée pour sa part sur 200 m, la Vaudoise Sarah Atcho a également réalisé son meilleur chrono (22''80).

