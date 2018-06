Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 7 juin 2018 20:23 07. juin 2018 - 20:23

Lea Sprunger a bien mieux négocié son deuxième 400 m haies de la saison que le premier.

La Vaudoise a pris la 4e place jeudi à Oslo, théâtre de la cinquième étape de la Ligue de diamant, en 55''07. Elle avait dû se contenter de 56''36 à Rome une semaine plus tôt. Les Américaines ont réussi le doublé dans cette course. La championne olympique Dalilah Muhammad s'est imposée en 53''65, devant Shamier Little (53''94).

Lea Sprunger, qui avait piétiné à deux reprises avant les haies dans la Ville éternelle, a rendu une copie bien plus propre dans ces Bislett Games. Elle devient la deuxième meilleure performeuse européenne de la saison derrière la Britannique Eilidh Doyle (54''80). En ayant qui plus est battu la Tchèque Zuzana Hejnova (5e en 55''16), double championne du monde de la spécialité, qui sera l'une de ses grandes rivales en août lors des Européens de Berlin.

Julien Wanders a quant à lui bien négocié son premier 10'000 m de la saison, même s'il espérait mieux. Le Genevois de 22 ans a terminé au 3e rang d'une course remportée par le Kenyan Dominic Kiptarus. Crédité d'un chrono de 28'07''15, il a manqué son record personnel pour 98 centièmes. Il fut l'un des deux seuls coureurs à pouvoir suivre le rythme imposé dès la mi-course par Dominic Kiptarus, vainqueur en 28'05''34 devant l'Australien Stewart McSweyn (28'05''37).

