Lea Sprunger a sorti le grand jeu un soir où il le fallait. Elle s'est qualifiée avec panache pour la finale du 400 m haies aux Mondiaux de Doha.

La Vaudoise a pris la deuxième place de sa série en 54''52, son meilleur temps de la saison. Les deux premières de chaque course se qualifiaient directement pour la finale de vendredi soir (20h30 heure suisse).

"J'ai livré une meilleure course que lors des séries", où elle avait couru en 54''98. "Mais il y a encore des choses à améliorer. J'ai ainsi perdu pas mal d'énergie en étant déséquilibrée sur la deuxième haie", a analysé Lea Sprunger. "Avec l'adrénaline et l'enjeu d'une finale, ça ira encore plus vite en finale", a lâché la Ginginoise, qui n'a pris aucun risque sur les deux derniers obstacles mercredi.

Croit-elle en ses chances de médaille? "Quand on est en finale, ce serait bête de dire qu'on n'y croit pas", a-t-elle glissé, rayonnante. "Les deux premières places se joueront entre les Américaines (Sydney McLaughlin et Dalilah Muhammad), même si tout peut arriver sur des haies. Ce sera très ouvert pour la 3e place."

Championne d'Europe 2018 de la spécialité, Lea Sprunger devra probablement battre le record de Suisse d'Anita Protti (54''25) pour espérer se hisser sur le podium. Elle a réalisé le 8e temps parmi les huit finalistes. "Je suis sûr qu'elle peut améliorer le record de Suisse en finale", a souligné Laurent Meuwly.

Victorieuse de la troisième demi-finale devant Lea Sprunger, Sydney McLaughlin a réussi le meilleur chrono en 53''81, devant la recordwoman du monde Dalilah Muhammad (53''91). Mais derrière les deux Américaines, tout semble en effet possible. La Jamaïcaine Rushell Clayton, 3e de ces demi-finales, a été créditée de 54''17.

