Ce contenu a été publié le 9 juin 2018 18:35 09. juin 2018 - 18:35

Lea Sprunger était partie pour signer un chrono de 1er plan sur 400 m haies lors de l'AthletiCAGenève. Mais la Vaudoise a piétiné avant le dernier obstacle et a dû se contenter du 2e rang en 55''60.

"On n'était pas loin du compte. Si elle ne commet pas cette erreur, elle réussit un chrono aux alentours de 54''60. Cela aurait constitué la meilleure performance européenne de la saison", a souligné le coach de la Nyonnaise, Laurent Meuwly. "Il reste du travail, surtout dans l'approche mentale de la course. Elle se cherche en ce début de saison", a poursuivi le technicien fribourgeois. "Elle avait l'habitude de prendre confiance sur de plus petits meetings, alors qu'elle a cette fois-ci commencé sa saison sur 400 m haies en Ligue de diamant", à Rome (8e en 56''36) puis à Oslo (4e en 55''07 jeudi soir).

Lea Sprunger était incrédule à l'heure de l'analyse. "C'était bon jusqu'à la neuvième haie. Mais j'ai alors connu une montée d'acide lactique, et n'ai pas abordé la dixième haie dans de bonnes conditions", a expliqué la 5e des Mondiaux 2017 dans la discipline, qui a quasiment terminé la course en roue libre derrière l'Italienne Yadisleidy Pedroso (54''98). "C'est un début de saison difficile. Je n'ai pas l'habitude de vivre des courses comme celle-ci. Je me sentais prête, mais mes jambes n'ont pas suivi. C'est confus, car la forme est là."

Lemaitre se rassure

Membre du relais 4x100 m, Sarah Atcho a en revanche profité de conditions idéales pour améliorer son record personnel sur 200 m. Troisième d'une course gagnée par la Britannique Jodie Williams (22''75), la Vaudoise de 23 ans a été créditée de 22''85, soit une amélioration de 5 centièmes. Elle prend ainsi place dans le top 10 européen de la saison.

Médaillé de bronze du 200 m des JO 2016, Christophe Lemaitre s'est par ailleurs imposé sur le demi-tour de piste en 20''35. "Je reviens de blessure, et suis donc satisfait", a lâché le Français.

