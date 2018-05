Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 26 mai 2018 08:04 26. mai 2018 - 08:04

LeBron James peut toujours espérer disputer une 8e finale NBA de suite: grâce à ses 46 points, Cleveland s'est imposé 109 à 99 pour revenir à la hauteur de Boston dans la finale de conférence Est.

Cleveland devait obligatoirement s'imposer vendredi contre Boston en finale de conférence Est et comme souvent sa superstar LeBron James a répondu présent: avec 46 points, il a écoeuré les Celtics et a offert à son équipe un septième et dernier match dimanche.

Quand il est dos au mur et n'a plus le choix, King James est bien le roi.

Alors qu'on le disait fatigué physiquement et usé mentalement après la nette défaite de ses Cavaliers mercredi à Boston (96-83), James, 33 ans, a apporté le plus cinglant des démentis en ramenant Cleveland à la hauteur des Celtics (3-3).

Pour la septième fois depuis le coup d'envoi des play-offs - ce qui lui vaut d'égaler Michael Jordan (1989) - il a dépassé le seuil des 40 points.

Il a même frôlé le triple double (trois catégories de statistique à dix unités et plus) avec également 11 rebonds et 9 passes décisives.

Plus fort encore, il a offert à son équipe une sixième victoire sur ses sept derniers matchs-couperet, ces matchs à remporter sous peine d'être éliminés.

On pourrait ajouter qu'il est avec une moyenne de 34,1 points le joueur le plus prolifique de l'histoire dans ce genre de match.

Mais comme souvent, les statistiques ne l'intéressent guère: "Cela fait simplement du bien de savoir qu'on va pouvoir disputer encore un match et qu'on n'est plus qu'à une victoire de la finale", a-t-il souri.

"Comme je l'ai souvent dit, +Match no 7+ sont les mots que j'aime le plus entendre dans notre sport", s'est réjoui le triple champion NBA.

L'idée d'aller chercher la qualification dimanche à Boston dans une salle où les Celtics sont invaincus depuis le début des play-offs ne l'effraie pas, bien au contraire même.

