Battus par les Clippers lors de la journée initiale, les Lakers ont cueilli leur première victoire de la saison. Ils se sont imposés 95-86 dans leur antre du Staples Center face à Utah.

Un troisième quarter remporté 31-18 a permis aux Lakers de prendre un avantage décisif de 19 points (74-55). Avec ses 32 points - 12 sur 22 au tir et 7 sur 8 au lancer franc - et un différentiel de +17, LeBron James a parfaitement tenu son rang. Cette victoire est également due à un investissement défensif de tous les instants, notamment dans le jeu intérieur face à Rudy Gobert. Le pivot français du Jazz a, ainsi, vécu une soirée difficile avec seulement 8 points et 9 rebonds.

A La Nouvelle-Orléans face à des Pelicans privés du no 1 de la draft Zion Williamson, le duo magique de Dallas formé par le Slovène Luka Doncic et le Letton Kristaps Porzingis a fait merveille. Les Mavericks se sont imposés 123-116 pour fêter une deuxième victoire grâce notamment au triple double de Doncic - 25 points, 10 rebonds et 10 assists - et aux 24 points de Porzingis.

Neuer Inhalt Horizontal Line