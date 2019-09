Leipzig a bien mal préparé la réception de Lyon mercredi en Ligue des champions: en s'effondrant 3-1 à domicile contre Schalke, le RB cède la place de leader de Bundesliga au Bayern Munich.

Borussia Dortmund a perdu deux points à domicile contre Werder Brême.

Les Bavarois, vainqueurs à Paderborn (3-2), sont en tête avec 14 points, devant quatre équipes à 13 points (Leipzig, Schalke, Mönchengladbach et Leverkusen). L'équipe de Lucien Favre est septième à trois points soulignant la densité d'équipes en trois points.

Le déplacement chez le promu Paderborn, lanterne rouge avec un seul point, devait être une promenade de santé pour les champions en titre, avant leur déplacement à Tottenham mardi en Ligue des champions.

De fait, le Bayern menait tranquillement 2-0 à la 55e minute: Coutinho avait servi Gnabry pour la premier but (15e) et Gnabry lui avait rendu la politesse pour le deuxième (55e). Mais Paderborn, dans son petit stade de 15.000 places, n'a rien lâché et est revenu à 2-1. Puis à 3-2 après un but de Lewandowski (79e), laissant les stars bavaroises trembler dans les dernières minutes.

Lewandowski, le buteur polonais du Bayern qui marche sur l'eau en ce début de saison, a établi un nouveau record en Bundesliga, avec 10 buts pour les six premières journées.

Borussia Dortmund, avec Bürki et Akanji, a laissé s'envoler des points pour la deuxième fois lors des trois derniers matches. Après la défaite contre Union Berlin (1-3), l'équipe de Favre a dû se contenter d'un nul contre Werder Brême avec Michael Lang, pourtant miné par les blessures. Götze et Reus ont marqué pour les "jaune et noir".

