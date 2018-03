Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Les Suissesses, à leur niveau, se subliment sur les premières épreuves olympiques de biathlon, mais ce ne sont pas les soeurs Gasparin. Lena Häcki a terminé 8e de la poursuite de Pyeongchang.

La course a été remportée par l'Allemande Laura Dahlmeier, qui signe un doublé après son succès dans le sprint la veille.

Lena Häcki, 23 ans, n'avait pris que la 26e place du sprint mais a effectué une belle remontée sur les 10 km de cette poursuite, ponctuée par un sans faute lors de la dernière séance de tir debout. Faisait fi des rafales, l'athlète d'Engelberg a répondu présent le jour J, elle qui ne compte qu'un top 10 en carrière en Coupe du monde jusqu'à présent. Elle concède 1'41'' à Dahlmeier, qui pourrait bien devenir la grande dame de ces JO. La douanière bavaroise de 24 ans avait raflé cinq médailles d'or et une d'argent lors des Mondiaux 2017 à Hochfilzen. A voir son assurance et son calme sur le pas de tir, et sa belle gestion de course, rien ne semble impossible pour elle non plus à ces joutes.

La deuxième Suissesse est la Grisonne Irene Cadurisch, 16e. Etonnante huitième du sprint la veille, la Grisonne s'est surpassée sur la première partie de course, franchie en... 3e position. Enchaînant les tirs à la vitesse d'une mitraillette, elle a en plus touché toutes les cibles sur les deux premières séances au stand, en position couchée. Elle devait fléchir sur la fin (4 fautes en tir debout), mais cette 16e place reste une confirmation pour cette athlète qui ne s'est jamais classée dans les 40 premières cette saison en Coupe du monde.

Les fortes bourrasques de vent ont empêché toutes les concurrentes de réaliser un sans faute au tir. Mais Dahlmeier, avec un 19/20, a été impressionnante. Elle s'est imposée avec 29''4 d'avance sur la Slovaque Anastasiya Kuzmina, médaillée d'argent avec deux dixièmes d'avance sur la 3e, la Française Anaïs Bescond.

