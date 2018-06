Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 6 juin 2018 16:51 06. juin 2018 - 16:51

Près de 6390 élèves ont pris part en 2017 à un échange avec une autre classe en Suisse alors que 6772 séjours de formation en Europe ont été organisés, a indiqué mercredi Movetia. La tendance est à la hausse par rapport à l’année précédente.

L’agence nationale qui promeut les échanges et la mobilité a publié sa première statistique couvrant une année d'échanges nationaux et de mobilité européenne dans le cadre de la solution suisse visant à remplacer Erasmus +. Les échanges sont plus fréquents dans les cantons bilingues et dans ceux qui sont proches de la frontière linguistique, observe Movetia.

L'agence a consacré près de 27,7 millions de francs pour soutenir les échanges nationaux, des séjours ou des coopérations en Suisse ou à l'étranger. Les principaux bénéficiaires sont les hautes écoles (20 millions) et la formation professionnelle (5 millions).

L'Union européenne avait suspendu le programme d'échange d'étudiants Erasmus+ suite à l'acceptation le 9 février 2014 de l'initiative "contre l'immigration de masse". Une solution transitoire a été mise en place depuis.

