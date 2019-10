Les groupes UDC et PLR devraient perdre leur courte majorité de 101 sièges au Conseil national, selon la dernière projection de la SSR. La faute notamment à la forte poussée des partis écologistes, Verts en tête, qui continuent leur progression.

Grands vainqueurs du jour, les Verts obtiendraient 17 sièges supplémentaires, passant de 11 à 28 députés. En pourcentage, le parti écologiste réunirait 13% des votants, en forte hausse de 5,9 points par rapport à la précédente législature. Il s'agirait là de son meilleur résultat historique et de la plus forte poussée d'un parti, en pourcentage, depuis les élections fédérales de 1999.

Les Verts ont notamment gagné un siège dans les cantons de Neuchâtel et de Fribourg, au détriment de l'UDC. Ils devraient également décrocher deux mandats supplémentaires à Genève. Le parti écologiste pourrait aussi remporter deux sièges en plus dans le canton de Vaud, selon des projections.

La poussée écologiste profite également aux Vert'libéraux, qui enregistrent eux aussi le meilleur score de leur histoire. Ceux-ci remportent 9 sièges supplémentaires et devraient envoyer un total de 16 députés à la Chambre du peuple. Le parti a réuni 7,9% des votants, soit une progression de 3,3 points.

Le PS en difficulté

A l'inverse, la situation est délicate pour les partis gouvernementaux. A gauche, le PS perdrait 5 sièges, pour en totaliser 38, selon les chiffres de la SSR. En termes d'électeurs, le repli se monte à 2,2 points de pourcentage, pour un total de 16,6%.

Le POP reste stable avec un député, tandis qu'un membre d'Ensemble à Gauche, à Genève, va faire son entrée au Parlement. Au final, la gauche devrait tout de même se renforcer avec 68 députés, contre 55 lors des élections de 2015.

Sévère repli pour l'UDC

A droite, le repli est sévère pour l'UDC, qui pourrait passer de 65 sièges à 54. Il devrait récolter 25,8% des suffrages (-3,6 points). Le parti reste toutefois largement le premier de Suisse.

A Fribourg, le parti a notamment perdu un siège au détriment des Verts. L'UDC n'a pas non plus réussi à conserver son siège à Neuchâtel. Dans le canton de Vaud, les projections de la SSR pronostiquent la perte d'un fauteuil, pour s'établir à trois.

Le PLR, désormais talonné par les Verts, perd de son côté 4 sièges, passant de 33 à 29 mandats. En termes de pourcentage, il récolterait 15,3%, en recul de 1,1 point. De son côté, le PDC bénéficierait désormais de 25 députés, soit trois sièges de moins qu'en 2015. Le parti centriste reste pratiquement stable (-0,2 point), à 11,4%.

De son côté, le PBD ne disposerait plus que de 3 fauteuils (-4), un total insuffisant pour former un groupe parlementaire. Il enregistre 2,4% des suffrages (-1,7 point). Le PEV obtiendrait également trois mandats (+1), tandis que la Lega perdrait un représentant à Berne, pour n'en compter plus qu'un seul. Le MCG ne serait quant à lui plus représenté sous la Coupole.

