Un kamikaze a semé la mort dans un bureau de vote samedi pendant les élections législatives en Afghanistan. Le taux de participation s'annonce meilleur que prévu malgré des violences et problèmes logistiques.

L'attentat suicide survenu dans un quartier du nord de Kaboul a fait au moins 15 morts -dix civils et cinq policiers- et 20 blessés. Un suspect a été repéré par la police aux abords d'un bureau de vote. Il a actionné la charge explosive qu'il transportait avant d'être neutralisé, a indiqué le porte-parole de la police, Basir Mujahid. L'attentat n'a pour l'heure pas été revendiqué.

Près de 200 "incidents"

Avant cette attaque, le ministre de l'Intérieur, Wais Barmak, avait évoqué "192 incidents répertoriés sur le territoire", avec des engins explosifs, des grenades et des tirs de roquette, qui ont tué "au moins 17 civils et blessé 83 autres". L'hôpital de Kunduz (nord) a rapporté avoir reçu 39 blessés et 3 morts après que la ville a essuyé une vingtaine de tirs de roquette.

Le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid avait sommé dans la matinée les citoyens de "s'abstenir de participer à ce processus théâtral afin de protéger leurs propres vies". Il a indiqué dans un nouveau message à la presse que "318 attaques (avaient) été menées contre ces fausses élections", tuant plusieurs "soldats". Le communiqué ne mentionne pas de pertes civiles.

Des centaines de personnes ont déjà été tuées ou blessées lors d'attentats en lien avec le scrutin ces derniers mois. Et au moins 10 candidats ont été abattus, la plupart dans des attaques ciblées.

Des milliers de policiers et soldats ont été déployés à travers le pays et un nombre restreint de bureaux de vote ont été ouverts : 5100 contre 7355 prévus par les autorités électorales.

"Multiples défaillances"

La participation a pourtant été apparemment plus importante que ne le laissaient supposer les nombreux obstacles que devaient affronter les électeurs. De longues files d'attente se sont formées devant les bureaux de vote à Kaboul et dans les grandes villes.

"Il faut saluer l'enthousiasme et la participation des Afghans malgré les menaces, les actes d'intimidation et les attentats", a déclaré un haut responsable international chargé de la sécurité. "Le processus électoral devra être examiné à la loupe parce qu'il est clair qu'il y a eu de multiples défaillances", a-t-il toutefois ajouté.

L'équipement biométrique utilisé pour vérifier l'identité des électeurs a été livré à la dernière minute sans avoir été testé au préalable et semble notamment avoir causé d'importants problèmes. La Commission électorale indépendante a prolongé de plusieurs heures les opérations de vote dans certains bureaux de vote. D'autres bureaux, restés fermés samedi, ouvriront dimanche.

Scrutin repoussé à Kandahar

Le vote a été repoussé d'une semaine dans la province de Kandahar après l'assassinat du puissant chef de la police régionale, le général Abdul Razeq, l'un des plus importants responsables de la sécurité du pays, tué jeudi dans une fusillade. L'attentat a été revendiqué par les talibans. Le scrutin a également été retardé dans la province de Ghazni, dans le centre de l'Afghanistan, à cause d'un différend sur la représentation des différents groupes ethniques.

Les accusations généralisées de fraude constituent un problème supplémentaire pour la légitimité du processus. L'Afghanistan est un des pays les plus corrompus, selon le classement de Transparency International. Quelque 8,8 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes mais un nombre inconnu d'entre eux - que certains estiment à 50% ou plus - se seraient frauduleusement ou mal enregistrés.

Les électeurs doivent désigner les 250 députés de la chambre basse, la Chambre du peuple. Un siège est réservé à la minorité sikhe. Près de 2450 candidats sont en lice. La Chambre du peuple et le Sénat forment l'Assemblée nationale d'Afghanistan.

En raison de la difficulté de collecter des résultats, les résultats globaux ne seront pas connus avant au moins deux semaines.

