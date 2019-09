L'avenir de Beaulieu à Lausanne est au coeur des débats au Grand Conseil vaudois. Les députés doivent notamment décider si le Canton abandonne un prêt de 15 millions de francs et renonce à copiloter le site.

Tirer un trait sur une dette de 15 millions de la fondation, mettre un terme à une organisation paritaire canton-ville et apporter pour plus de 27 millions de cautionnement visant à financer les travaux de l'Ecole de la Source. C'est en substance le projet de décret sur lequel les députés ont commencé à se pencher mardi et qui devrait passer la rampe du plénum.

Mais à l'heure de l'entrée en matière, ils étaient déjà plusieurs à exprimer leur colère et leur consternation: débâcle, fiasco, gouffre financier, gâchis, la gestion de Beaulieu fait l'unanimité contre elle.

Quid de la suite

Reste que les avis divergent quant aux suites politiques à donner à cette affaire. Pour la majorité, il faut faire le poing dans sa poche et valider la nouvelle organisation. A savoir renoncer au copilotage et laisser la gouvernance du site à la Ville de Lausanne. Cette dernière créera une société anonyme dotée de 36 millions de francs de capital propre.

Quant aux 15 millions prêtés par l'Etat en 2009, il faut se faire une raison. "Nous sommes conscients que la situation financière du site ne permet pas au Canton de récupérer tout ou partie de ses billes", a argumenté la socialiste Jessica Jaccoud, ne manquant pas de glisser au passage que les socialistes avaient alerté sur la situation. Et d'ajouter que la situation serait pire sans le décret.

Au PLR, on évoque un sentiment mitigé, de gâchis. "Mais il y a une volonté de reprendre la main donc nous entrerons en matière avec des réticences", a expliqué Jean-Daniel Carrard.

Gaspillage public

C'est du côté de la gauche radicale et de Vaud Libre que des voix se sont élevées. Jean-Michel Dolivo, d'Ensemble à Gauche, a ainsi estimé que "le contribuable n'avait pas à casquer pour le gaspillage de ces fonds publics". Et d'accuser certains responsables cantonaux et communaux d'avoir creusé ce trou sans fond par des décisions irresponsables.

Jérôme Christen, de Vaud Libre, a lui évoqué le sentiment de malaise au sein du groupe face à tout cet argent public englouti. Les abstentions lors du vote en témoignent.

Pour le conseiller d'Etat Philippe Leuba, il s'agit concrètement de "la seule solution raisonnable" sur différents aspects. D'abord, sur le plan de la gouvernance, faire cohabiter deux systèmes de pilotage n'était pas judicieux, a-t-il reconnu.

S'agissant du soutien à l'arrivée de l'Ecole de la Source, il considère que "le Canton devra s'engager que ce soit ici ou ailleurs". Quant aux responsabilités des uns et des autres, le PLR déplore que certains "cultivent les procès d'intention" et il appelle "à préparer l'avenir".

Coups de gueule

Au final, l'entrée en matière a été acceptée par 74 voix contre 14 non et 28 abstentions. Si les débats promettent d'être riches, le projet devrait être finalement accepté.

