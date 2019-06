Les festivités marquant les 10 ans de l'inscription de l'urbanisme horloger de La Chaux-de-Fonds et du Locle au patrimoine mondial de l'UNESCO ont attiré la foule jeudi soir dans la Métropole horlogère. Un automobiliste alcoolisé a retardé le grand feu d'artifice.

La chorégraphie Eclipse6, composée par François Cattin et impliquant plus de 2500 participants, a attiré 15'000 personnes sur l'avenue Léopold-Robert, l'emblématique Pod de La Chaux-de-Fonds. Le damier horloger a été animé par 120 groupes d'écoliers de La Chaux-de-Fonds et des Ponts-de-Martel, accompagnés de musiciens et de la musique scolaire du Locle.

Auparavant, la cérémonie officielle d'ouverture a réuni en début de soirée plus de 300 invités à l'Heure bleue (site de la Salle de musique et du théâtre), dont le conseiller d'Etat neuchâtelois Jean-Nathanaël Karakash et Jean-Bernard Münch, président de la commission suisse pour l'UNESCO. La soirée s'est achevée par un grand feu d'artifice de dix minutes.

Automobiliste alcoolisé

Ce dernier a démarré toutefois avec une demi-heure de retard, à 23h00. La cause en est un automobiliste qui a passé outre une barrière bouclant l'accès à la zone d'où le feu d'artifice devait être tiré. Il a poursuivi sa route pour se retrouver en présence des installations pyrotechniques, en endommageant une partie ainsi qu'un véhicule.

L'individu est ressorti ensuite de la zone interdite au trafic, non loin de la patinoire des Mélèzes, en renversant une dernière barrière. Il a quitté les lieux sans se soucier des dégâts. Plusieurs personnes, notamment les artificiers, ont été témoins des faits survenus à 21h40, a indiqué la Police cantonale neuchâteloise.

Identifié, mais intercepté dans un deuxième temps, le conducteur a été auditionné vendredi après-midi par la police. Il a reconnu être à l'origine de l'incident, en admettant avoir consommé de l'alcool auparavant. Il n'avait aucune motivation à nuire au bon déroulement de la fête, a expliqué l'individu.

Jusqu'à dimanche

L'automobiliste sera dénoncé au Ministère public, a précisé à Keystone-ATS Georges-André Lozouet, chargé de communication de la police. Il encourt également des mesures administratives s'agissant de son permis de conduire.

Les festivités se poursuivent vendredi avec la Nuit du 10e et les Tambours du Bronx aux anciens abattoirs de La Chaux-de-Fonds. Elles continueront dans les deux villes des Montagnes neuchâteloises jusqu'à dimanche. Pour rappel, l'UNESCO est l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture.

