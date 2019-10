Le Brexit sera repoussé au plus tard au 31 janvier 2020 (image symbolique).

Les 27 ont donné leur feu vert lundi pour un report du Brexit jusqu'au 31 janvier 2020, a annoncé le président du Conseil européen Donald Tusk sur Twitter. Et d'ajouter que la décision sera formalisée par une procédure écrite.

M. Tusk a également précisé qu'il s'agit d'une extension flexible. Selon des sources européennes, la proposition sur la table pour éviter un "no deal" prévoit de repousser le Brexit de trois mois. Le Royaume-Uni aurait toutefois la possibilité de quitter l'UE au 30 novembre et au 31 décembre en cas de ratification de l'accord de sortie avant ces échéances.

Ce nouveau report de la sortie du Royaume-Uni de l'UE fait suite à un week-end d'intenses consultations. Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Boris Johnson se sont notamment entretenus au téléphone dimanche.

"Les conditions de l'extension ont été précisées et renforcées, notamment sur le caractère non renégociable de l'accord et la possibilité de travaux à 27 pour préparer l'avenir", a indiqué une source diplomatique française. "La France a insisté sur ces conditions nécessaires tout en souhaitant préserver l'unité des 27 qui nous a toujours guidés."

