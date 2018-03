Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 17 février 2011 19:47 17. février 2011 - 19:47

Les actionnaires d'easyJet ont adressé jeudi un blâme à la compagnie aérienne britannique à bas coût lors de son assemblée générale annuelle. Ils protestent contre la rémunération de ses dirigeants, suivant ainsi un appel lancé par son fondateur Stelios Haji-Ioannou.

Les actionnaires ont rejeté à une courte majorité (51,5% des votes exprimés) le rapport de rémunération de la compagnie, qui était soumis à leur approbation, selon un décompte des voix publié par easyJet.

Le fondateur et premier actionnaire de la compagnie aérienne, Stelios Haji-Ioannou, qui détient 26% de son capital via sa holding easyGroup et avait lui-même appelé à s'opposer au rapport de rémunération, s'est félicité de son rejet dans un communiqué séparé.

Selon lui, ce vote traduit l'exaspération des investisseurs vis-à-vis de l'ex-directeur général d'easyJet, Andrew Harrison. Ce dernier a reçu plus de 2,5 millions de livres (3,9 millions de francs) l'an dernier, dont une prime exceptionnelle d'un million de livres qui lui a été attribuée pour avoir accepté de retarder quelques mois son départ.

Des sommes jugées "imméritées et totalement injustifiées" par M. Haji-Ioannou. Le fondateur d'easyJet a assuré qu'il continuerait à jouer son rôle d'actionnaire "activiste" et à défendre les actionnaires minoritaires.

Ce vote n'aura pas de conséquences pratiques sur les rémunérations versées aux dirigeants de la compagnie, mais elle constitue un avertissement sérieux pour ceux-ci.

