Le Tribunal criminel de Genève a condamné mercredi les deux auteurs majeurs de l'agression sauvage de Saint-Jean à respectivement 15 et 12 ans de prison. Les prévenus ont été reconnus coupables de deux tentatives d'assassinat.

Les juges ont suivi dans les grandes lignes le réquisitoire du procureur Dario Nikolic qui avait requis contre les deux jeunes de 20 ans des peines de 14,5 et 14 ans de prison et avait demandé au tribunal de retenir la tentative d'assassinat. La défense, pour sa part, avait plaidé l'absence de volonté de tuer.

L'agression de Saint-Jean s'était déroulée une nuit de janvier 2017. Deux hommes, qui discutaient tranquillement, avaient été attaqués par une bande de cinq jeunes et frappés à la tête à coups de pied, de poing, de batte de baseball et de casque de moto. Les victimes ont eu de lourdes séquelles et sont handicapées à vie.

L'extrême violence des faits et leur caractère purement gratuit de l'agression avaient choqué l'opinion publique. Trois autres jeunes, qui ont participé à l'équipée sanglante, seront jugés par un tribunal pour mineurs. Ils étaient en effet âgés de moins de 18 ans lors de l'attaque.

