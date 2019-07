Les footballeuses américaines sont de retour au pays après leur quatrième victoire en Coupe du monde en France. Elles ont atterri à Newark et ont foulé le tapis rouge déroulé à leur intention.

Médailles d'or autour du cou et lunettes noires devant les yeux sous un ciel pourtant très nuageux, les championnes du monde étaient d'humeur badine malgré la fatigue du voyage et des célébrations de leur titre. Souriantes et enjouées, elles ont entonné les incontournables morceaux du groupe Queen "We are the champions" et "We will rock you", avant de poser pour quelques photos avec leurs t-shirts noirs barrés des deux mots "World Champions" au-dessus de quatre étoiles dorées.

Megan Rapinoe et ses coéquipières se sont ensuite engouffrées avec leur trophée dans le car qui les attendait sur le tarmac. "Nous n'avions pas de wifi dans l'avion. Nous avons été coupées du monde pendant neuf heures", a déclaré à CNN la meilleure buteuse du tournoi à sa descente du car, à New York.

"Nous essayons donc de nous mettre à la page (...). Cela semble absolument énorme. Regardez tout ce monde, tous ces médias. C'est du jamais vu", a-t-elle ajouté. La sélection féminine américaine est invitée mercredi à une parade à New York pour fêter son titre, comme cela avait été le cas en 2015.

