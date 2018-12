Les analystes un peu moins pessimistes pour la conjoncture suisse

Le climat reste bardé d'incertitudes. Environ la moitié des analystes prévoient ainsi que les valeurs refuges que sont l'or et le franc vont se renforcer. Concernant le franc, quatre sondés sur dix anticipent une hausse de sa valeur face au dollar (archives).

Les analystes et économistes se montrent à nouveau un peu plus optimistes concernant l'évolution de la conjoncture helvétique. Le baromètre de Credit Suisse et CFA Society Switzerland (CS CFA) s'affiche à -22,2 points pour décembre, contre - 42,3 le mois précédent.

Sur le mois sous revue, l'indicateur dévoilé jeudi retrouve à peu près son niveau de la fin de l'été, avant la forte correction sur les marchés, relève le communiqué. Il demeure cependant assez largement en territoire négatif.

Le climat reste bardé d'incertitudes. Environ la moitié des analystes prévoient ainsi que les valeurs refuges que sont l'or et le franc vont se renforcer. Concernant le franc, quatre sondés sur dix anticipent une hausse de sa valeur face au dollar, une proportion qui n'avait plus été atteinte depuis dix ans.

Pour les trois à cinq prochaines années, la moitié des analystes s'attend à une croissance de l'économie suisse soit comprise entre 1 et 2%. Un tiers la voit inférieure à 1%, conséquence d'une croissance mondiale atone. En moyenne, le produit intérieur brut (PIB) suisse est attendu en hausse de 1,4%.

Concernant l'inflation, les sondés la situent en moyenne à 1,1% pour 2023. Par ailleurs, une grande partie des spécialistes interrogées s'attendent à une hausse des taux directeurs de la BNS avant la fin de l'an prochain.

