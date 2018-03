Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 31 octobre 2013 18:39 31. octobre 2013 - 18:39

Les armes chimiques syriennes connues sont sous scellés et les sites de production déclarés inutilisables. Il s'agit d'un premier succès pour la communauté internationale, qui peine dans le même temps à faire avancer son idée de conférence de paix pour régler le conflit en Syrie.

A La Haye, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) a annoncé que ses inspecteurs, arrivés en Syrie il y a un mois, avaient placé des scellés "impossibles à briser" sur l'ensemble du stock de 1000 tonnes d'agents chimiques et 290 tonnes d'armes chimiques déclarées par Damas.

De plus, "la Syrie a achevé de rendre inutilisables ses installations de production et d'assemblage d'armes chimiques", a annoncé l'OIAC. Les inspecteurs ont visité 21 des 23 sites déclarés par la Syrie, et 39 des 41 installations sur ces sites.

Destruction

Les deux sites restants ont été évités "pour des raisons de sécurité", mais Damas "a fait savoir que ces sites avaient été abandonnés" et les inspections ont été clôturées, a précisé l'OIAC.

La Syrie avait jusqu'à vendredi pour mener à bien cette tâche. Elle doit désormais procéder à la "destruction systématique, intégrale, et vérifiée" de l'ensemble de son arsenal chimique - évalué à 1290 tonnes par le régime -, selon un programme qu'elle a remis à l'OIAC le 24 octobre.

Visite saluée

Désignée Prix Nobel de la paix début octobre, l'OIAC est chargée de superviser ce démantèlement - pour la première fois dans un pays plongé dans la guerre civile - à la suite d'une résolution historique des Nations unies.

Pour son dernier jour de visite à Damas, l'émissaire international Lakhdar Brahimi a rencontré une quinzaine d'opposants tolérés par le régime et de personnalités de la société civile syrienne. Il a notamment reçu l'ancien ministre de l'Information Mohammad Salman, qui se présente aujourd'hui comme un opposant, et M. Mahmoud Merhi, dirigeant du minuscule "Rassemblement des forces démocratiques civiles", réunissant des opposants de l'intérieur.

