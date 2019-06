L'incendie à la scierie Despond à Bulle, qui avait causé d'importants dégâts en juin 2018, était d'origine humaine et "vraisemblablement intentionnel", a conclu la police cantonale fribourgeoise. Le ou les auteurs du sinistre n'ont toutefois pas été identifiés.

"L'instruction, conduite par le Ministère public, est maintenant suspendue jusqu'à connaissance de tout nouvel élément", a précisé vendredi la police dans un communiqué. La possible implication d'un homme de 21 ans, interpellé le soir même du sinistre puis relaxé le lendemain, a été écartée. Une ordonnance de classement sera prochainement rendue en sa faveur.

L'incendie de la scierie Despond, qui appartient au conseiller national Jean-François Rime (UDC/FR), s'était déclaré le 27 juin 2018. Plusieurs halles avaient été détruites et des bâtiments alentours, dont Espace Gruyère, avaient subi des dommages. Le sinistre avait fait un blessé, un chauffeur de car qui avait subi des brûlures au 1er et 2e degré. Près de 250 personnes avaient dû intervenir et les travaux pour circonscrire l'incendie avaient duré plusieurs jours.

