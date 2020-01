Les deux auteurs présumés du braquage d'une banque à Attalens (FR), il y a dix jours, sont passés aux aveux. Ils avaient menacé les employés et un client de l’établissement à l’aide d’une arme de poing, avant d’emporter plusieurs dizaines de milliers de francs.

Une partie du butin dérobée dans la succursale de la Banque cantonale fribourgeoise (BCF) a été retrouvée, a indiqué la police lundi, qui rappelle que personne n'avait été blessé. Dans un premier temps, malgré l’intervention rapide de patrouilles fribourgeoises et vaudoises, les forces de l'ordre n'avaient pu arrêter les malfrats.

Les investigations des agents enquêteurs, en collaboration avec les polices cantonales vaudoise et valaisanne, ont permis d'interpeller ensuite deux hommes, âgés de 32 et 30 ans, originaires respectivement du Kosovo et de France. Auditionnés en présence d’un avocat, les auteurs présumés ont avoué le cas.

Les deux individus seront dénoncés au Ministère Public, précise le communiqué. Au terme des opérations de police, ils ont été placés en détention préventive.

Neuer Inhalt Horizontal Line