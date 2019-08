Entre 3000 et 5000 autonomistes prévôtois et citoyens jurassiens vêtus de noir manifestent vendredi soir leur colère après l'annulation du vote sur Moutier (BE). Ils accusent le canton de Berne d'avoir "enterré la démocratie".

Drapeaux jurassiens enroulés pour symboliser les "funérailles" de la démocratie suisse, les manifestants ont défilé dans un silence absolu au départ de la gare dès 19h30. Un cercueil blanc porté par six jeunes ouvrait le cortège. Devant eux, deux jeunes filles portaient une couronne mortuaire sur laquelle on pouvait lire "A notre chère démocratie".

Le cortège a évité de passer devant le siège antiséparatiste, pourtant sur le chemin le plus court pour rejoindre l'hôtel-de-ville. Là, deux membres du mouvement Moutier ville jurassienne, son porte-parole Valentin Zuber et son directeur de campagne Laurent Coste, doivent prendre la parole. Il n'y a pour l'heure pas un d'incident, a constaté un journaliste de Keystone-ATS.

Les manifestants considèrent que l'annulation du vote du 18 juin 2017 par le Tribunal administratif bernois "bafoue la démocratie". La justice bernoise estime que le scrutin qui a vu une majorité de Prévôtois choisir de rejoindre le canton du Jura a été entaché d'irrégularités et de dysfonctionnements.

Comme lors de la manifestation du 9 novembre pour dénoncer alors l'invalidation en première instance de ce scrutin par la préfète du Jura bernois, des Jurassiens avaient fait le déplacement comme l'ont montré les trains arrivés en provenance de Delémont. A cette occasion, la foule était plus de deux fois plus nombreuses.

