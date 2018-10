Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Les Transports publics de Bâle-Campagne (BLT) et les Transports argoviens (AVA) ont l'intention de commander 18 "Tramlink" à Stadler Rail.

Les Transports publics de Bâle-Campagne (BLT) et les Transports argoviens (AVA) veulent acquérir 18 trains à plancher surbaissé de type "Tramlink". La commande définitive auprès de Stadler Rail doit intervenir en 2019.

Les 18 convois devraient être opérationnels en 2022, ont indiqué mardi les BLT et les AVA. Chaque rame mesure 45m de long et peut transporter 276 passagers (104 places assises). La vitesse maximale du "Tramlink" est de 80 km/h.

Les BLT veulent acquérir 10 rames et les AVA 8. Le montant total de la commande est de 103 millions de francs (60 millions pour les BLT et 43 millions pour les AVA). Grâce à l'achat groupé, les BLT économisent 3,3 millions et les AVA 4,2 millions.

