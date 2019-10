Les Boliviens de Suisse ne veulent plus d'Evo Morales comme président.

Les Boliviens de Suisse souhaitent que Berne et l'ONU s'expriment contre le président Evo Morales qu'ils accusent de fraude électorale comme beaucoup de leurs concitoyens. Environ 250 d'entre eux ont manifesté jeudi soir sur la Place des Nations à Genève.

"Si la Suisse et l'ONU peuvent faire quelque chose pour nous, ce serait bien", a dit à Keystone-ATS l'un d'entre eux. Il déplore le manque de réaction internationale aux accusations de manipulation du résultat du premier tour de la présidentielle par Evo Morales.

Il accuse aussi le consulat bolivien à Genève d'avoir cherché à frauder le dépouillement le vote des électeurs enregistrés chez lui, en vain en raison de la colère des personnes présentes. "La Bolivie dit non, la Suisse dit non", relevait une banderole en référence à l'opposition des Boliviens de Suisse au président sortant.

"Il est au pouvoir depuis 13 ans, ce n'est pas normal", affirme l'un des manifestants qui est inquiet sur la situation dans le pays avec la grève générale actuelle. "La démocratie oui, la dictature non", criaient ses camarades. Ils ont lancé un certain nombre d'insultes contre le chef de l'Etat. Et d'appeler également celui-ci à honorer le vote de ses citoyens.

