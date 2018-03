Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 22 août 2011 22:43 22. août 2011 - 22:43

Les marchés boursiers ont repris timidement leur souffle lundi, après les soubresauts de la semaine dernière, grâce aux valeurs énergétiques portées par des espoirs de fin de conflit en Libye et à des chasses aux bonnes affaires. La Bourse suisse a terminé en légère hausse de 0,99%.

Après avoir entamé la journée dans le rouge, les Bourses européennes ont fortement rebondi en milieu de journée, mais ont modéré leurs gains en fin de séance. La plupart ont toutefois clôturé nettement dans le vert. Paris a clôturé en hausse de 1,14%, Londres de 1,08%, Madrid de 1,87% et Milan de 1,78%. A Zurich, l'indice principal SMI (Swiss Market Index) a gagné 0,99% à 5144,02 points. Seul le marché de Francfort a terminé en petite baisse de 0,11%.

La Bourse de New York se stabilisait elle aussi et terminait la séance de lundi en très légère hausse (0,34%) après quatre semaines de perte et avant d'en savoir plus sur les intentions de la banque centrale américaine: vers 19h00, le Dow Jones gagnait 37 points à 10'854,65 points et le Nasdaq 3,54 points (+0,15%) à 2345,38 points.

Pétrole en progression

Les valeurs du secteur énergétique, en particulier les groupes pétroliers, ont progressé en Europe, portées par des espoirs de fin de conflit en Libye, ce qui permettrait une réouverture des installations pétrolières du pays.

Sur le front des devises, l'euro et le dollar se stabilisaient face au franc. Les interventions de la Banque nationale suisse (BNS) pour lutter contre la cherté de la monnaie helvétique font effet. En fin de journée, l'euro s'échangeait à 1,1351 franc et le dollar à 0,7894 franc.

De son côté, l'or continuait de jouer pleinement son rôle de valeur refuge. Son prix est monté à un nouveau record lundi, approchant pour la première fois 1900 dollars l'once.

Les investisseurs faisaient également la chasse aux bonnes affaires après les dégringolades de la semaine dernière. Ils rachètent "certains titres bradés. Il ne s'agit pas d'un rebond mais on reprend son souffle au début d'une semaine qui s'annonce compliquée", commente un gérant d'actions chez Meeschaert Gestion Privée.

Neuer Inhalt Horizontal Line