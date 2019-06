L'opérateur de casinos américains Eldorado Resorts a annoncé lundi sa fusion avec le rival Caesars Entertainment, rendu populaire par la star canadienne Céline Dion qui s'est notamment produite dans un de ses palaces à Las Vegas, le Caesars Palace, pendant 16 ans.

Ce mariage valorise Caesars, la mariée, à 17,3 milliards de dollars (16,8 milliards de francs) dette comprise et va créer un acteur majeur dans le secteur des jeux de casino avec au moins 60 casino-resorts dans 16 Etats aux Etats-Unis, selon un communiqué.

La nouvelle entité portera le nom Caesars, connu aussi bien dans les cercles de jeux que parmi le grand public.

Elle sera détenue majoritairement (51%) par les actionnaires actuels d'Eldorado, tandis que ceux de Caesars posséderont 49% du capital.

"La fusion entre Eldorado et Caesars va créer le plus gros propriétaire et opérateur d'actifs de jeux et de casinos aux Etats-Unis", affirme Tom Reeg, le directeur général d'Eldorado, cité dans le communiqué. Il sera également le patron du nouveau Caesars.

Cette fusion marque l'ascension accélérée d'Eldorado, devenu un acteur central dans les jeux aux Etats-Unis à coup d'acquisitions.

Mais elle a surtout été encouragée par le milliardaire et investisseur activiste américain Carl Icahn, entré au capital de Caesars en début d'année.

M. Icahn, qui possède 15% du capital de Caesars, est célèbre pour demander des changements stratégiques dans les entreprises dans lesquelles il investit.

Dès son arrivée au capital de Caesars, il a appelé la direction à privilégier une fusion avec un concurrent afin de réduire les coûts de l'entreprise et en l'occurrence les dépenses marketing.

La transaction doit encore obtenir le feu vert des autorités de la concurrence avant sa finalisation prévue au premier semestre 2020.

Eldorado a assuré qu'il financera l'opération en numéraire et en actions: au total, la société propose 12,75 dollars par action Caesars, soit une prime de 27,6% comparé au cours de vendredi.

Après cette annonce, le cours boursier de Caesars Entertainment se situait un peu en-dessous de 12 dollars (11,54 dollars) dans les échanges éléctroniques précédant l'ouverture des marchés, nettement sous le niveau du prix de l'action proposé dans l'offre d'Eldorado.

