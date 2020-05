Les CFF créent une nouvelle unité centrale appelée "Clients" qui mettra l'accent sur la qualité du service à la clientèle. L'ancien secrétaire général de la Fédération romande des consommateurs, Mathieu Fleury, en sera le responsable à partir du 1er juin.

La nouvelle unité est appelée à piloter et à coordonner toutes les activités des CFF destinées à la clientèle: qualité du service à la clientèle, information clientèle, marketing stratégique et études de marché. Elle mettra l’accent sur les passagers et les clients dans les gares et non pas sur la clientèle commerciale, ont communiqué les CFF mercredi.

Mathieu Fleury, 48 ans, assurera la gestion et le développement de cette nouvelle unité. Du fait de ses activités antérieures, il connaît très bien les besoins de la clientèle et représente ainsi de manière renforcée le point de vue des clients au sein de l’entreprise, estiment les CFF.

Le quadragénaire est actuellement directeur administratif de la Haute école de musique Vaud Valais Fribourg. Auparavant, il a été secrétaire général de la FRC pendant huit ans. De 1999 à 2008, il a dirigé la Fédération Suisse des Journalistes (aujourd’hui "impressum"). Mathieu Fleury est en contact avec les CFF depuis 2017 en qualité de membre des groupes d’experts Léman 2030 et Infrastructure.

Une autre unité Sécurité et production sera chargée du suivi "de la sécurité, de la production et de la ponctualité", ainsi que de la gestion des crises. Le nouveau patron des CFF Vincent Ducrot présentera ces décisions stratégiques à l'occasion de la présentation du bilan de ses cent premiers jours à la tête du groupe.

