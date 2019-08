Les CFF et la Südostbahn (SOB) vont coopérer sur deux lignes: dès décembre 2020, un train circulera toutes les heures en alternance de Bâle et Zurich jusqu'à Locarno via la ligne de faîte du Gothard. Dès décembre 2021, il reliera Berne à Coire en passant par Zurich.

Cette coopération s'incrit dans le cadre d'un accord signé en 2017, ont rappelé lundi les deux entreprises dans un communiqué. La SOB exploitera les deux lignes pour le compte des CFF, avec son propre matériel roulant et son personnel. L'ex-régie fédérale indemnisera la compagnie ferroviaire de Suisse orientale pour ces prestations.

Selon les deux entreprises, cette coopération est un gage de confort pour la clientèle, qui bénéficie d'une offre plus étendue. Les clients profiteront d'une liaison constante entre Bâle et Locarno ou Zurich et Locarno via la ligne de faîte du Saint-Gothard, sans devoir changer de train à Erstfeld (UR), assurent-elles.

En outre, la capitale des Grisons sera désormais reliée toutes les heures à la capitale fédérale, se félicitent-elles. Selon les détails révélés en 2017, les trains ne passeront pas par la ligne à grande vitesse entre Mattstetten et Rothrist, mais sur l'ancien tracé entre Berne et Olten.

La SOB a commandé au total 34 trains à la société Stadler Rail pour exploiter notamment ces deux lignes - 24 rames automotrices Traverso à huit éléments et dix trains Flirt à quatre éléments qui viendront renforcer les Traverso et seront surtout affectées au trafic RER. Elle utilise aussi ces trains depuis juin pour les courses régulières du Voralpen-Express entre Saint-Gall et Lucerne.

Monopole conservé

La présentation de cette coopération intervient quelques jours après que les CFF et le BLS ont enterré la hache de guerre sur le trafic grandes lignes. L'ex-régie fédérale conserve son monopole de concession pour dix ans, mais le BLS obtient l'exploitation d'une petite partie des lignes.

"La concession intégrale des CFF pour le trafic grandes lignes est un atout supplémentaire pour les transports publics suisses, qui constituent un modèle performant", écrit l'ex-régie fédérale lundi.

Les CFF assurent qu'ils "continuent de développer de manière ciblée cette solution combinant plusieurs réseaux ferroviaires avec des partenaires comme le SOB". Ils se disent prêts à confier l'exploitation de certaines lignes à des partenaires, dans l'intérêt des voyageurs et des régions, qui pourront tirer profit d'une offre adaptée et de haute qualité à travers toute la Suisse.

Neuer Inhalt Horizontal Line