16 mai 2018

L'horaire 2019 des CFF sera marqué surtout par une meilleure offre en Suisse orientale. En Romandie, la région genevoise voit arriver le Léman Express. Travaux obligent, l'offre des grandes lignes sera en revanche réduite en soirée au départ de Lausanne.

Le nouvel horaire annuel des CFF sera introduit le 9 décembre prochain. Dès cette date, l'offre des grandes lignes va être réduite progressivement dès 20h00 depuis Lausanne du dimanche au jeudi. Cette réduction concerne les liaisons pour Genève, Brigue (VS), Bienne et Berne. Les RegioExpress seront toutefois maintenus entre Lausanne et Genève.

Ces changements provisoires ainsi que les offres de remplacement seront intégrés aux horaires imprimés et électroniques. Ils sont dus aux importants travaux de construction et d'entretien prévus sur le réseau. Les créneaux horaires nocturnes de ces derniers seront prolongés, ont annoncé les CFF mercredi aux médias réunis à Winterthour (ZH).

Réaction vaudoise en temps voulu

Les autorités vaudoises réagiront à ces changements une fois qu'ils seront détaillés et analysés, indique à l'ats un porte-parole du gouvernement. L'an dernier, le canton avait exprimé son mécontentement en raison de rupture de correspondances à Lausanne dans le cadre du nouvel horaire 2018. Un accord avait été trouvé.

Bonne nouvelle, en revanche, au niveau régional pour le bout du lac Léman: les CFF vont introduire la cadence au quart d'heure entre Coppet (VD) et Lancy-Pont-Rouge (GE). Il s'agit de la première étape du réseau Léman Express.

Bienne - Belfort/Montbéliard

A un niveau plus international, dix liaisons quotidiennes entre Bienne et Delle (F) seront prolongées jusqu'à Belfort-Montbéliard (F). Les voyageurs pourront y prendre le TGV pour Paris.

Côté alémanique, les principaux changements concernent les liaisons entre Zurich et la Suisse orientale. Aux heures de pointe, quatre trains des grandes lignes circuleront désormais par heure, au lieu de trois, entre la plus grande ville de Suisse et St-Gall dans les deux sens.

En outre, les trains circulant à des vitesses élevées pourront désormais emprunter la ligne Winterthour (ZH) - Weinfelden (TG). Cela permet de raccourcir de quatre minutes la durée du trajet entre Zurich et Romanshorn (TG) et rend possible une liaison entre Lucerne et Constance via Zurich.

Travaux sur la ligne du Gothard

Les CFF veulent, par ailleurs, réaliser des travaux d'entretien le long du lac de Zoug, sur l'axe Nord-Sud. Dans ce cadre, la construction d'une seconde voie est prévue près de Wauwil (ZG). Le dossier est entre les mains du Tribunal fédéral. En cas de feu vert, le chantier durera de la mi-2019 à 2020. Le trafic sur la ligne du Gothard sera dévié et le trajet prolongé de 10 à 15 minutes.

Le projet d'horaire des CFF mis en ligne de manière détaillée dès le 28 mai sur le site www.projet-horaire.ch. Il sera en consultation jusqu'au 17 juin.

