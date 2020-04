Les Championnats d'Europe de Paris, prévus du 25 au 30 août au stade Charléty, ont été annulés en raison de la pandémie du coronavirus. Ils ne seront pas reportés en 2021.

Une réunion entre les différentes instances françaises avait penché fortement pour cette décision, sans même attendre la date-butoir envisagée à la fin du mois. L'Association européenne d'athlétisme (European Athletics), propriétaire de l'événement, a logiquement dû se plier à cette décision prise par le comité exécutif de Paris 2020 en raison des incertitudes sanitaires qui demeureront à la fin de l'été.

Plus que jamais, la saison 2020 ressemble à un énorme point d'interrogation. Tous les meetings de Ligue de diamant des mois de mai et juin ont été reportés comme les Championnats d'Europe qui devaient constituer le grand rendez-vous de l'année après le report des Jeux de Tokyo. La possibilité d'une saison totalement blanche prend chaque jour plus d'ampleur.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram