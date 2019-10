La première "bataille de L.A." est revenue aux Clippers !

Emmenés par leur nouvelle star Kawhi Leonard, déjà très efficace, ils ont battu les Lakers de LeBron James et Anthony Davis 112-102 mardi, pour ce qui était la grosse affiche en ouverture du championnat NBA.

N'en déplaise au champion en titre Toronto, qui, en fin d'après-midi, a eu l'honneur, comme le veut la tradition, d'ouvrir la saison avec une victoire au forceps acquise aux dépens de New Orleans (130-121 après prolongation), tous les regards étaient tournés vers le Staples Center. C'est là que se déroulait le premier épisode de cette rivalité naissante.

Dans cette salle que les deux franchises se partagent, ce sont surtout les "Lakers fans" qui ont donné de la voix durant la rencontre pour supporter leurs joueurs, James et Davis en premier évidemment, mais aussi huer la star d'en face, Leonard. Ce dernier, qui a connu des ambiances à domicile d'une ferveur incomparable à San Antonio et Toronto, avec lesquels il a remporté deux bagues (2014, 2019), a dû être légèrement surpris.

Mais, fidèle à sa capacité à rester de marbre, Kawhi Leonard n'a rien laissé transparaître. Au cours du deuxième quart-temps, il a ainsi inscrit 16 de ses 30 points en quelques minutes pour permettre à son équipe de s'échapper légèrement à la pause (62-54). Une mi-temps durant laquelle il était le héros d'une vidéo promotionnelle, sur laquelle il discute avec Arnold Schwarzenegger et Linda Hamilton, qui sont à l'affiche de "Terminator Dark Fate", un nouvel épisode de la saga à sortir le 1er novembre.

Et c'est bien en mode "Terminator", comme il en a pris l'habitude dans les grands matches, qu'il a fini par faire plier le rival "Angelino" avec d'autres paniers importants dans le dernier quart-temps, sous les yeux de l'actrice Kate Hudson, rare célébrité remarquée dans une salle où Jack Nicholson et bien d'autres stars de Hollywood ont l'habitude d'aller quand les Lakers reçoivent.

En face, les deux stars des Lakers ont été loin de démériter. Pour sa première, Anthony Davis a imposé ses épaules dans la raquette, inscrivant 25 points et captant 10 rebonds. Quant à James, il a tutoyé le triple double avec 18 points, 9 rebonds et 8 passes. Mais les Clippers ont dans leur ADN des vertus de guerriers. En l'absence de Paul George, l'autre recrue-star qui soigne des épaules endolories, Leonard a pu apprécier le travail des soldats Montrezl Harrell et Lou Williams, auteurs de 17 et 21 points.

