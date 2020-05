Les clubs du championnat d'Espagne ont été autorisés à reprendre l'entraînement collectif à partir de lundi, a annoncé LaLiga dans un communiqué samedi.

Il s'agit de la dernière étape avant le retour à la compétition le 11 juin. "Le gouvernement a publié aujourd'hui (samedi) une loi (...) pour l'assouplissement de certaines restrictions", a précisé dans ce communiqué LaLiga, l'organe qui gère le football professionnel en Espagne.

"Cette quatrième phase, qui débute lundi prochain, sera la dernière de ce processus qui emmènera les clubs à reprendre la compétition le 11 juin" après trois mois d'arrêt en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, précise LaLiga.

Le 23 mai, le gouvernement espagnol a donné son feu vert pour que les sports professionnels, et donc le championnat d'Espagne de football, puissent reprendre la compétition à partir de la semaine du 8 juin. LaLiga, via son président Javier Tebas, a indiqué vendredi que la saison allait reprendre le 11 juin avec le derby entre le Séville FC et le Betis Séville, pour se finir le 18 ou le 19 juillet, onze journées et 110 matches plus tard.

