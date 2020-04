A l'arrêt depuis deux mois en raison de la pandémie du coronavirus, le sport suisse va reprendre ses droits. Le Conseil fédéral a assoupli les mesures prises à l'encontre de la pratique sportive.

Le Conseil fédéral prévoit, ainsi, d'autoriser à nouveau le déroulement des compétitions sportives, sans public, à partir du 8 juin. La décision formelle sera probablement prise le 27 mai en tenant compte, bien sûr, du développement de la pandémie. Le huis clos sera de mise jusqu'au 31 août dans la mesure où les rassemblements de plus de 1000 spectateurs demeurent interdits jusqu'à cette date. Avec cet assouplissement, le championnat de football pourrait théoriquement se terminer en juillet. Mais plusieurs clubs estiment qu'une aide financière sera nécessaire pour compenser l'absence de recettes aux guichets.

Pour "tenir" ce délai du 8 juin, les entraînements seront, à nouveau possibles dès le 11 mai sous condition de respecter les consignes de protection et d'hygiène. Cette mesure s'applique tant au sport populaire qu'au sport de compétition, qu'il soit individuel ou collectif. Il sera également possible de reprendre le chemin des salles de sport à condition qu'elles suivent elles aussi toutes les règles d'hygiène. Le Conseil fédéral a rappelé le poids du sport dans le pays avec ses 2 millions de pratiquants. Il souligne que près de 100'000 places de travail dépendent directement ou indirectement de ce secteur.

L'entraînement pour le sport populaire sera soumis à des directives claires. L'activité ne peut se dérouler qu'en petit groupe de cinq personnes au maximum, sans contact physique et en respectant les règles d'hygiène et de distance. Les restrictions sont moins contraignantes pour le sport de compétition. Les athlètes devront toutefois suivre des règles d'hygiène strictes pour réduire les risques de transmission.

Ces mesures d'assouplissement ne seront permises que si les fédérations sportives édictent des mesures de protection détaillées. Elles seront fixées avec le concours de l'Office fédéral du sport (OFSPO), de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), des communes, des cantons et de Swiss Olympic.

L'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes affectera toutefois le mouvement sportif. Ainsi, le meeting Athletissima, qui est prévu le 20 août, est impacté par cette mesure. Ses organisateurs arrêteront ce jeudi une décision quant à la tenue ou non de leur manifestation qui est l'une des plus importantes de l'année en Suisse romande. Ceux de l’European Masters de golf de Crans-Montana qui doit débuter le 27 août, communiqueront également ce jeudi. Ils étudient la possibilité de reporter leur tournoi en septembre pour pouvoir accueillir du public.

En revanche, la messe semble dite pour les tournois de tennis de Lausanne et de Gstaad prévus en juillet. Aux yeux de leurs organisateurs jouer à huis clos n'est pas une option. L'annulation de ces deux tournois devrait être officialisée dans les prochaines heures.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram