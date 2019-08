Six des sept conseillers fédéraux s'exprimeront dans la journée à l'occasion de la fête nationale, dont le président de la Confédération à la Fête des vignerons. Seule Karin Keller-Sutter n'apparaîtra pas publiquement. Elle a fait son discours mercredi soir.

La conseillère fédérale st-galloise s'est exprimée dans son canton, à Rorschach. Plusieurs autres ministres ont déjà prononcé une allocution mercredi soir et seront à nouveau sur la brèche ce jeudi, à l'image d'Ignazio Cassis, Guy Parmelin ou Ueli Maurer. Simonetta Sommaruga, à Gruyère (FR), et Alain Berset, à Yverdon (VD) participent aussi à l'événement.

A la Fête des vignerons, Ueli Maurer honore de sa présence la journée officielle de la Confédération. Autre invitée à cette occasion, la Garde pontificale est également représentée par une délégation.

Mercredi, l'Europe, le monde et la démocratie ont notamment figuré au menu de leurs discours. Karin Keller-Sutter s'est concentrée sur l'Union européenne. La Suisse ne doit pas se vendre en dessous de sa valeur, mais constamment défendre ses intérêts, a-t-elle déclaré dans son discours de mercredi soir.

Mme Keller-Sutter a rappelé que pour beaucoup, l'UE est perçue comme un ennemi. Ils sont sûrs que la communauté éclatera à cause de son entêtement ou qu'elle s'usera de l'intérieur. Mais, a ajouté la ministre de la Justice, la Suisse n'a aucun intérêt à ce que l'Europe soit faible.

Selon la St-Galloise, l'UE apporte une contribution majeure à la stabilité en Europe. Une Europe forte est nécessaire comme contrepoids aux grandes puissances que sont les Etats-Unis et la Chine. Et la Suisse a besoin d'une bonne coopération avec l'UE. Cela vaut avant tout pour la protection des frontières extérieures et la politique migratoire.

Ce jeudi, les hommes et femmes politiques de l'UDC seront sur la brèche dans les différentes festivités organisées dans les communes suisses. Année électorale oblige, les Jeunes Verts suisses ont également choisi ce jour de la fête nationale pour lancer leur campagne. Afin de sensibiliser au changement climatique, ils se réunissent en montagne, au col du Pillon, dans la région du glacier des Diablerets.

Neuer Inhalt Horizontal Line