Des personnes visitent l'usine des Tuileries et Briqueteries de Bardonnex (GE), dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Quelque 53'0000 visiteurs ont participé aux plus de 1000 manifestations organisées en fin de semaine sur environ 400 sites en Suisse par les 26e Journées européennes du patrimoine. Cette manifestation s'est focalisée cette année sur les couleurs.

Sous le titre "Farben-Couleurs-Colori", les visiteurs ont pu voir comment la couleur s'inscrit dans notre environnement bâti et marque notre identité de son empreinte, indique le Centre national d'information pour le patrimoine culturel dans un communiqué diffusé dimanche.

La Maison de la couleur a ouvert de nouvelles perspectives avec ses cartographies dans plusieurs villes et villages de Suisse, sur l'interaction locale typique entre architecture et couleurs.

Les visites guidées des réalisations architecturales de Le Corbusier à Genève, La Chaux-de-Fonds (NE) et Zurich ont été de grands moments. Les amateurs de sons et lumières ont aussi pu se laisser emmener dans des balades nocturnes à Genève, St-Gall et Winterthour (ZH).

