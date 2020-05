La pandémie de coronavirus menace d'ores et déjà la bonne tenue de l'Open d'Australie prévu en janvier prochain à Melbourne.

Le patron de Tennis Australie Craig Tiley a fait part de ses craintes dans un entretien aux médias australiens.

Le directeur de la première levée du Grand Chelem évoque deux scénarios: une annulation pure et simple, et un tournoi réunissant "des joueurs et joueuses ayant été placés préalablement en quarantaine". Dans ce deuxième cas, seuls des spectateurs venant d'Australie seraient admis dans l'enceinte, précise Craig Tiley.

Le tennis est à l'arrêt depuis la mi-mars en raison de la pandémie, et les compétitions au niveau international sont interrompues jusqu'au 13 juillet au moins. Mais de nombreux joueurs, parmi lesquels Stan Wawrinka et Rafael Nadal, doutent que les circuits puissent reprendre leurs droits en 2020.

