Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 24 octobre 2018 15:25 24. octobre 2018 - 15:25

Les cyclones tropicaux balaient des régions de plus en plus septentrionales. C'est ce qu'indique une étude internationale placée sous la direction de l'Académie tchèque des sciences et de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL).

Les cyclones tropicaux - appelés typhons en Asie et ouragans en Amérique du Nord - causent des dégâts considérables et font de nombreuses victimes, car ils traversent souvent des régions à forte densité de population, a indiqué mercredi le WSL dans un communiqué.

Jusqu'à présent, les connaissances sur les changements à long terme de l'intensité des typhons étaient limitées, les données fiables n'étant disponibles que depuis les années 1980. Toutefois, de plus en plus de typhons violents sont observés dans des régions où ils s'étaient rarement produits par le passé.

"Jusqu'à présent, il n'avait pas été établi clairement si cette tendance s'inscrivait dans le cadre de la variabilité naturelle à long terme ou si elle était liée au changement climatique", explique Jan Altman, premier auteur, chercheur au WSL et à l'Institut botanique de l'Académie tchèque des sciences (IB CAS).

Dans les cernes des arbres

Les scientifiques ont déterminé la variabilité des tempêtes passées à l'aide des cernes annuels d'arbres sélectionnés en Asie orientale, où l'IB CAS mène des études à long terme. "Les cernes des arbres sont des archives dans lesquelles sont stockés tous les événements importants ", précise Jan Altman, cité dans le communiqué.

Les chercheurs ont ainsi pu reconstituer les perturbations des écosystèmes forestiers naturels causées au cours des 200 dernières années par des typhons le long d'un gradient nord-sud de plus de 1300 kilomètres, de la Corée du Sud à la Russie.

Les résultats indiquent qu'au cours du XXe siècle, les régions détruites par les cyclones étaient situées plus au nord. Par conséquent, les humains et l'environnement sont moins adaptés et plus sensibles à leurs effets, note le WSL.

Un tel déplacement vers le nord n'a en revanche pas été observé pour le XIXe siècle. Cela laisse supposer que l'évolution constatée au cours du siècle dernier est très vraisemblablement liée au réchauffement climatique, a précisé Jan Altman, interrogé par Keystone-ATS.

Des chercheurs russes et sud-coréens ont également participé à ces travaux publiés dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Neuer Inhalt Horizontal Line