Les candidats à la primaire démocrate ont lancé mercredi de vibrants appels à l'unité pour battre Donald Trump en 2020 et restaurer "l'âme" de l'Amérique. Mais les tensions ont rapidement repris le dessus, en particulier entre Joe Biden et Kamala Harris.

"Regardez cette estrade, il y a des gens avec des parcours divers", a lancé l'ancien vice-président et grand favori Joe Biden, encadré de deux sénateurs noirs, d'un élu latino, d'un entrepreneur asiatique...

"M. Président, c'est ça l'Amérique et c'est ce qui nous rend plus fort", a-t-il poursuivi dans son propos introductifs. "Alors, disons-le franchement, nous aimons notre pays, nous n'allons pas le quitter et nous n'allons certainement pas vous le laisser."

Sur une même note, la sénatrice Kamala Harris, 4ème dans les sondages, a promis de "lutter" pour éviter un nouveau mandat de quatre ans du milliardaire républicain. Devant le grand nombre de prétendants démocrates à la présidentielle américaine, la chaîne de télévision CNN a choisi de diviser le débat en deux parties.

"Sois cool avec moi, gamine"

Derrière cette unité affichée, des divergences et des échanges musclés sont immédiatement apparus entre les deux têtes d'affiche de la soirée, qui s'étaient déjà affrontées lors d'un précédent débat. Cette fois-ci, c'est sur la réforme du secteur de la santé, thème majeur de ce début de campagne, qu'ils se sont vivement opposés.

"Sois cool avec moi, gamine", a glissé Joe Biden à Kamala Harris en la saluant avant même que le débat commence. En juin, la sénatrice noire avait reproché à l'ancien numéro deux de Barack Obama des prises de position remontant aux années 70 sur la question raciale.

Comme abasourdi par la charge, Joe Biden, 76 ans, s'était mal défendu et avait temporairement chuté dans les sondages, avant de retrouver sa confortable avance: 32% de soutiens démocrates, contre 15% chacun environ pour les sénateurs progressistes Elizabeth Warren et Bernie Sanders, et 10,5% pour Kamala Harris. Lors de la première ronde mardi soir, Elizabeth Warren et Bernie Sanders ont eux essuyé les critiques de leurs rivaux modérés.

Chances contre Donald Trump

Pour contrer l'image d'un homme dépassé par les évolutions du monde, Joe Biden s'est dépeint comme un candidat tourné vers "l'avenir et non le passé" dans un tweet publié quelques minutes avant le début du débat. Donald Trump l'accuse régulièrement d'être "endormi", "moins en forme" qu'avant, mais prédit sa victoire à la primaire.

Selon le site RealClearPolitics, qui compile les différents sondages, le milliardaire républicain perdrait face à Joe Biden, très populaire dans les milieux ouvriers grâce à ses origines modestes et sa personnalité chaleureuse.

Le premier vote de la primaire démocrate aura lieu dans le petit Etat de l'Iowa, le 3 février 2020.

Neuer Inhalt Horizontal Line